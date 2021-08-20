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الأمم المتحدة: الأفغان المهددون "ليس أمامهم طريق واضح للفرار"

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الأفغان المهددون
Reuters
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قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن معظم الأفغان غير قادرين على مغادرة بلادهم، مضيفة أن من قد يكونوا في خطر "ليس أمامهم طريق واضح للفرار".

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وجددت شابيا مانتو، المتحدثة باسم المفوضية الدعوة إلى البلدان المجاورة لإبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء في ضوء ما وصفتها بأنها "أزمة متصاعدة".

وذكرت في إفادة صحفية في جنيف "لا تزال المفوضية قلقة بشأن احتمال ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان ضد المدنيين في هذا السياق الآخذ في التطور، بما في ذلك النساء والفتيات".

المصدر: رويترز

 

 

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