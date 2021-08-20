اسرائيل ..أكثر من 7.6 ألف إصابة بكورونا وحالات عدوى بالمتغير "دلتا"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أكثر من 7.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وسط اكتشاف 10حالات للإصابة بالمتغير "دلتا".

وبحسب وزارة الصحة، "تم تسجيل 7692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا".

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كما قالت وزارة الصحة إنها أجرت 146296 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، ظهرت حوالي 5.54٪ من الاختبارات نتائج إيجابية، وهناك 594 مريضا في حالة خطيرة، بحسب موقع "جورازاليم بوست".

وبحسب "مكان"، أعلنت وزارة الصحة عن تشخيص عشر حالات للاصابة بطفرة "إي واي 3" من فيروس كورونا، وهي سلالة من طفرة دلتا تنتشر في عدة دول، بما فيها الولايات المتحدة.

ولم يعرف بعد مدى نجاعة التطعيم في مكافحة هذه السلالة، وأفيد بأن 8 من المصابين عادوا من دول اجنبية، فيما تم تشخيص اثنين داخل البلاد.

في سياق متصل، تواصل الشرطة حملتها لضمان التزام المواطنين بقيود كورونا سعيا لحصر انتشار الوباء. وحرر أفرادها خلال اليومين الماضيين 5669 مخالفة بحق مواطنين قاموا بخرق هذه القيود. وطالت غالبيتها أشخاصا ضبطوا في الأماكن العامة وهم لا يرتدون الكمامات.

كما تم تغريم منتهكي الحجر الصحي وأصحاب مصالح تجارية قاموا بتشغيلها خلافا للأنظمة الصحية.

المصدر: مكان، جورازليم بوست