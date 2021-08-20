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برنامج الأغذية العالمي يحذر من انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان

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برنامج الأغذية العالمي يحذر من انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان
Reuters
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قالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان إن "شخصا من كل 3 أشخاص" يعاني من انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان بسبب عوامل عدة مرتبطة بالحرب في البلاد وتداعيات الاحترار المناخي.

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وأضافت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، ماري إيلين ماكغرورتي، خلال اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" من كابل إن العام 2021  "سيكون عاما صعبا للغاية في الأساس" وإضافة إلى النزاع، يعاني الأفغان من أزمة غذائية حادة.

وتابعت: "إلى جانب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 يعاني البلد من موجة جفاف هي الثانية في غضون ثلاث سنوات، ولم يتعاف السكان كليا من عواقب الجفاف في 2017-2018".

وأوضحت :"شهدت محاصيل القمح تراجعا بنسبة 40% بسبب فصل شتاء من الأكثر جفافا منذ 30 عام. لقد تساقط القليل من الثلوج على كابل هذه السنة، لذا فإن كميات المياه الناجمة عن ذوبان هذه الثلوج قليلة جدا" مشيرة إلى أن ذلك "كان له أثر مدمر على المواشي".

وقالت إن الوضع تفاقم بطبيعة الحال جراء النزاع في البلاد مع "عجز مزارعين عن الحصاد وفرارهم ن منازلهم" فيما تعرضت حقول وبساتين "للتدمير".

وأكدت المسؤولة في برنامج الأغذية العالمي أن تدمير بنى تحتية مثل الجسور والسدود والطرقات، يعرقل وصول المواد الغذائية.

المصدر: "أ ف ب"

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