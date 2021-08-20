بريطانيا توافق على استخدام عقار جديد للوقاية ومعالجة كورونا

وافق المنظم الصحي في بريطانيا على مزيج من الأجسام المضادة طورته شركة Regeneron وRoche للوقاية من فيروس كورونا وعلاجه.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) إن عقار Ronapreve يمكن أن يساعد في منع العدوى، ويساعد كذلك في التخفيف من أعراض كورونا الشديدة، كما يقلل من فرص الدخول إلى المستشفى.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جافيد، في بيان إن "هذا العلاج سيكون إضافة مهمة إلى مخزوننا من الأسلحة لمواجهة كوفيد -19".

وقالت MHRA إن هذا العقار يرتبط بالفيروس التاجي في بطانة الجهاز التنفسي ويمنعه من الوصول إلى خلايا الجهاز التنفسي، مبينة أن الدواء غير مخصص لاستخدامه كبديل للتطعيم.

في الشهر الماضي، أصبحت اليابان أول دولة توافق على علاج رونابريف (Ronapreve) للعدوى الخفيفة إلى المتوسطة من كورونا.

المصدر: "رويترز"