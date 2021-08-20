نيوزيلندا تمدد حالة الإغلاق العام مع تفشي متغير "دلتا"

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن الإغلاق العام في البلاد الذي كان من المقرر أن ينتهي اليوم الجمعة، سيتم تمديده حتى منتصف ليل 24 أغسطس.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أن أبلغت السلطات الصحية عن 11 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، ثلاث منها في العاصمة ولينغتون.

وبحسب المعلومات فإن الأشخاص الثلاثة من ولينغتون قد سافروا مؤخرا إلى أوكلاند التي تعتبر مركز التفشي الحالي، وزاروا المواقع التي تم تحديدها الآن على أنها مواقع يمكن التعرض فيها للإصابة بكورونا.

وقد حذرت أرديرن من أن النطاق الكامل لتفشي متغير "دلتا" في نيوزيلندا لا يزال غير معروف.

هذا ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة 31 حالة، وذلك بعد حوالي 6 أشهر من عدم تسجيل أي إصابة بكورونا في البلاد.

المصدر: "فوربس"