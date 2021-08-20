وسائل إعلام: الهند تشتري 70 ألف بندقية كلاشنيكوف

أفادت صحيفة "The Print" الهندية، اليوم الجمعة، بأن الهند وقعت مع روسيا صفقة لشراء 70 ألف بندقية كلاشنيكوف.

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة أن العقد وقعته وزارة الدفاع الهندية وممثلون من الجانب الروسي. ومن المتوقع أن تبدأ إمدادات البنادق الروسية إلى الهند في نوفمبر القادم.

وتدل معلومات مصادر أخرى أن الهند كانت تخطط في البداية لشراء 20 ألف بندقية روسية جاهزة من طراز "أ كا 203" وتنظيم إنتاج 650 ألف وحدة من هذه الأسلحة في أراضيها، غير أن تأجيل إطلاق الإنتاج المرخص أدى إلى زيادة حجم شراء البنادق الجاهزة. وأشارت الصحيفة إلى أن دفعة الأسلحة التي يتم شراؤها حاليا، قد تضم مختلف نماذج البنادق من طراز "أ كا 203".

ومن المتوقع أن تحل البنادق الروسية الجديدة محل البنادق الهجومية الهندية "INSAS" المستخدمة حاليا في القوات البرية والبحرية والجوية الهندية. وستصبح البنادق الروسية أساسا لترسانة الأسلحة النارية للجيش الهندي في السنوات القادمة.

المصدر: تاس