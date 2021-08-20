سيدني تمدد الحجر الصحي لشهر واحد على خلفية ازدياد عدد المصابين بكورونا

سجلت سلطات ولاية نيوويلس الجنوبية الأسترالية، ومركزها سيدني، 644 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا خلال آخر 24 ساعة، مما دفع السلطات المحلية إلى تشديد الحجر الصحي في أراضي الولاية.

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وقالت رئيسة حكومة الولاية، غليديس بيريجيكليان: "نمدد الحجر الصحي لمدة شهر واحد ونفرض إجراءات إضافية في عدد من المناطاق التي تثير أكبر قلق (بسبب ازدياد عدد الإصابات بكورونا)".

وأشارت إلى أن هذه القرارات تعد استثنائية وسيستمر سريان مفعولها إلى أن تسجل السلطات تأثيرا ملحوظا لحملة التطعيم الواسعة النطاق التي أجريت في الولاية في الأسابيع الماضية.

وتضم قائمة القيود الجديدة التي يبدأ سريان مفعولها الاثنين القادم (23 أغسطس) إلزامية ارتداء الكمامات خارج المنزل، وحظر التجوال من الساعة 21:00 إلى الساعة 05:00 في 12 منطقة من الولاية، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة.

وتدل معلومات وزارة الصحة المحلية على أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الولاية ابتداء من 16 يونيو الماضي يتجاوز 8,5 ألف شخص، في حين توفي 65 منهم.

المصدر: تاس