استطلاع: أكثر من 50% من الناخبين الأمريكيين يرفضون طريقة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

تدل نتائج استطلاع جديد على أن أكثر من نصف الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة لا يؤيدون الطريقة التي جرت فيها عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ونشرت صحيفة "The Hill"، أمس الخميس، نتائج استطلاع للرأي العام الذي أجرته بالتعاون مع خدمة هاريس للأبحاث في 17 و18 أغسطس الجاري بمشاركة 974 ناخبا مسجلا. وأشارت الصحيفة إلى أن 32% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يرفضون بشدة طريقة انسحاب العسكريين الأمريكيين من أفغانستان، فيما أعلن 21% من المشاركين أنهم "لا يوافقون بطريقة أو بأخرى" على كيفية انسحاب القوات. وأعلن 47% من المشاركين في البحث تأييدهم لأعمال الإدارة الأمريكية في هذا المجال.

كما تدل نتائج البحث على أن 57% من الناخبين الأمريكيين يرون أن السلطات الأمريكية لم تعمل ما بوسعها لضمان إجلاء الناس من أفغانستان قبل سيطرة حركة طالبان على كابل.

في حين عبر 64% من المشاركين عن تأييدهم لقرار واشنطن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، ليصبح هذا المؤشر أخفض مما كان عليه سابقا، وفق نتائج استطلاع الرأي العام المماثل الذي أجري في يوليو الماضي، عندما بلغ هذا المؤشر 73%.

ونقلت الصحيفة عن تعليق رئيس خدمة هاريس للأبحاث، دريتان نيشو، على نتائج الاستطلاع: "كان غالبية الناخبين يؤيدون منذ فترة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وتبلغ نسبتهم اليوم 64%... لكن الاستطلاع يشير أيضا بوضوح إلى أن الأساس المنطقي لإنهاء أطول تدخل عسكري أمريكي لا يعد مبررا للانسحاب السريع وغير المنظم (للقوات) الذي يعتبر شيئا يقوض الثقة بالولايات المتحدة وإدارتها... وتعرض هذه الأرقام للشك مسألة اختصاص الإدارة، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار أن السياسة الخارجية تعتبر جهة قوية لهذه المجموعة".

المصدر: تاس