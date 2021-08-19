لأول مرة.. كولومبيا تسلم متمردين من "جيش التحرير الوطني" للولايات المتحدة

أقدمت كولومبيا يوم الخميس وللمرة الأولى على تسليم اثنين من عناصر جماعة "جيش التحرير الوطني" اليسارية المتمردة للولايات المتحدة، حيث يتهمان بتجارة المخدرات.

وأكدت وزارة العدل الكولومبية تسليم المدعوين هنري تريغوس سيلون وياميت بيكون رودريغيز الملقب بـ"تشونتا" للسلطات الأمريكية في قاعدة تابعة للشرطة الكولومبية في العاصمة بوغوتا.

ويتهم تريغوس بتخزين المخدرات والاتجار بها في محافظة نورتي دي سانتاندير بشرق كولومبيا على الحدود مع فنزويلا.

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والمتهم الثاني بيكون يشتبه بأنه كان مسؤول الشؤون المالية لجبهة الشمال الشرقي لـ "جيش التحرير الوطني"، وكان يدير التعاملات مع عصابة "سينالوا" المكسيكية لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وكان الشخصان على قائمة المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة، إضافة إلى الزعيم المفترض لـ"جيش التحرير الوطني" ويلفر فيلييغاس بالومينو واثنين من كبار أعوانه.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد حددت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي للقبض على فيلييغاس بالومينو.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن "جيش التحرير الوطني" مصنف كتنظيم إرهابي في كولومبيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"