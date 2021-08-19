 
مباشر

إصابة ثلاثة أعضاء من "الشيوخ الأمريكي" بكورونا رغم حصولهم على اللقاح

أخبار العالم

إصابة ثلاثة أعضاء من
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3iv

أعلن ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي (الغرفة العليا في كونغرس الولايات المتحدة)، يوم الخميس، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

والأعضاء الثلاثة هم: روجر ويكر (70 عاما) السناتور الجمهوري عن مسيسبي، وجون هيكنلوبر (69 عاما) السناتور الديمقراطي عن كولورادو، وأنجوس كينج (77 عاما) السناتور المستقل عن ولاية مين.

وسبق لأعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الحصول على التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا، لكن ذلك لم يحل دون إصابتهم.

وأنهى مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي أعماله في واشنطن هذا الشهر، ومن المنتظر عودته للأنشطة التشريعية في 13 من سبتمبر.

وذكرت منظمة "غوفتراك" الأمريكية أن أكثر من 70 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا