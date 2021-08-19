إصابة ثلاثة أعضاء من "الشيوخ الأمريكي" بكورونا رغم حصولهم على اللقاح

أعلن ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي (الغرفة العليا في كونغرس الولايات المتحدة)، يوم الخميس، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

والأعضاء الثلاثة هم: روجر ويكر (70 عاما) السناتور الجمهوري عن مسيسبي، وجون هيكنلوبر (69 عاما) السناتور الديمقراطي عن كولورادو، وأنجوس كينج (77 عاما) السناتور المستقل عن ولاية مين.

وسبق لأعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الحصول على التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا، لكن ذلك لم يحل دون إصابتهم.

وأنهى مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي أعماله في واشنطن هذا الشهر، ومن المنتظر عودته للأنشطة التشريعية في 13 من سبتمبر.

وذكرت منظمة "غوفتراك" الأمريكية أن أكثر من 70 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز"