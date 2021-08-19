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البيت الأبيض: نركز بشدة على احتمال شن جماعة مثل "ولاية خراسان" هجوما في أفغانستان

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البيت الأبيض: نركز بشدة على احتمال شن جماعة مثل
Reuters TOM BRENNER
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان.
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أن الولايات المتحدة تركز بشدة على احتمال شن جماعة مثل "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي هجوما في أفغانستان.

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/U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
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وأوضح ساليفان، في حديث لقناة "NBC News"، مساء الخميس، إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان "عملية محفوفة بالمخاطر" بالنظر إلى الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت "طالبان" ستواصل السماح بالمرور الآمن إلى المطار وحالات طارئة أخرى مثل هجوم محتمل من جماعة إسلامية مثل "ولاية خراسان".

وتابع: "إحدى الحالات الطارئة التي نركز عليها تركيزا شديدا.. هي احتمال وقوع هجوم إرهابي من جانب مجموعة مثل ولاية خراسان التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، والتي هي بالطبع عدو لدود لطالبان، لذلك سنواصل العمل لتقليل المخاطر وزيادة عدد المغادرين بطائراتنا لأقصى حد".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، كثفت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان" انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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