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الشرطة الأمريكية: لم يتم العثور على متفجرات في الشاحنة قرب مبنى الكونغرس

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الشرطة الأمريكية: لم يتم العثور على متفجرات في الشاحنة قرب مبنى الكونغرس
Reuters GABRIELLE CROCKETT
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أعلنت الشرطة الأمريكية أنها لم تعثر على أي متفجرات في الشاحنة الصغيرة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقالت شرطة مبنى الكابيتول في بيان إن المشتبه به الذي يُدعى فلويد راي روزبيري (49 عاما) "خرج من سيارته وسلم نفسه لرجال الشرطة" ووضع "قيد التوقيف بلا حوادث".

وأشارت الشرطة إلى أنها لم تعثر على قنبلة في الشاحنة، "لكن تم جمع مواد محتملة لصنع القنابل منها".

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وحسب الشرطة "مازالت دوافع الرجل غير معروفة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة إنها تتفاوض مع رجل يشتبه أن بحوزته شحنة ناسفة في شاحنة صغيرة قرب مبنى الكونغرس، ما ترتب عليه إخلاء مبان مجاورة، فيما هرعت سيارات الطوارئ إلى المكان الذي يبعد 2.5 كيلومتر عن البيت الأبيض.

المصدر: وكالات

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