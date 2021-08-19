وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره القطري الأوضاع في أفغانستان

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تطورات الأوضاع في أفغانستان.

إقرأ المزيد

وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء الخميس، بأن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن، جرت خلاله "متابعة آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، كثفت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان" انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

المصدر: RT