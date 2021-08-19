سيئول تستبعد قائد وحدة عسكرية كورية جنوبية في لبنان بسبب مزاعم فساد

أعلنت مصادر عسكرية كورية جنوبية، الخميس، أن هيئة الأركان المشتركة في سيئول قررت استبعاد قائد وحدة دونج ميونج العسكرية المتمركزة في لبنان وضابطين آخرين من مناصبهم بسبب مزاعم فساد.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الرسمية، إن "هيئة الأركان المشتركة اتخذت هذا القرار بعد عقد جلسة مداولات بشأن مزاعم الفساد المثارة ضد قائد الوحدة وثلاثة ضباط آخرين".

وحسب الوكالة، "يشتبه في قيام العناصر المذكورة باختلاس الأموال العامة واستخدام الإمدادات المدعومة الخاصة بالوحدة شخصيا، كما يشتبه في أن قائد الوحدة عقد جلسة شرب طوال الليل مع مرؤوسيه على الرغم من فيروس كورونا".

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها وهيئة الأركان المشتركة أوفدت مسؤولين إلى الأراضي البنانية لإجراء تفتيش ميداني في أواخر الشهر الماضي و"تأكدتا من بعض المزاعم".

وبحسب ما ورد، نفى قائد الوحدة جميع المزاعم الموجهة إليه.

وسيخضع جميع المشتبه بهم للتحقيق الإضافي بعد عودتهم إلى بلادهم، والذي سيقرر ما إذا كانوا سيواجهون إجراءات تأديبية أو دعوى قضائية.

المصدر: "يونهاب"