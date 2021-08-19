الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 مسؤولين كوبيين رفيعي المستوى

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 3 مسؤولين رفيعي المستوى في كوبا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات تستهدف كلا من قائد الجيش المركزي، أندريز لاورينو غونزاليز بريتو، ونائب القائد العام للقوات الثورية المسلحة، روبيرتو ليغرا سوتولونغو، ومدير قسم المعتقلات في وزارة الداخلية، أبيلاردو خيمينيز غونزاليز.

وأوضحت الوزارة في البيان أن الإجراءات التقييدية تم فرضها في إطار "قانون ماغنيتسكي العالمي" لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

وأوضحت أن العقوبات الجديدة جرى فرضها ردا على مشاركة هؤلاء المسؤولين في قمع المظاهرات الأخيرة في كوبا، ما يمثل جولة رابعة من الإجراءات التقييدية على خلفية اندلاع الاحتجاجات منذ 11 يوليو.

وتشمل العقوبات تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع أي جهات أو شخصيات أمريكية من العمل معهم.

المصدر: RT