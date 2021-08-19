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فنزويلا.. مادورو يجري تعديلا وزاريا يشمل الخارجية

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فنزويلا.. مادورو يجري تعديلا وزاريا يشمل الخارجية
Reuters LEONARDO FERNANDEZ VILORIA
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تعديل وزاري في بلاده، شمل عدة وزارات، بينها الخارجية.

وأكد مادورو تعيين السفير الفنزويلي إلى الصين فيليكس بلاسينسيا وزيرا جديدا للخارجية، ليحل محل خورخي أرياسا الذي سيتولى منصب وزير الصناعة والإنتاج الوطني.

وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه من مسؤولية بلاسينسيا "مواصة العمل الدبلوماسي الممتاز" الذي كان يقوم به أرياسا، مشيرا إلى أن "علينا ضمان انتصار لدبلوماسية السلام التي نتبعها حول العالم".

وشمل التعديل الوزاري أيضا وزارات التعليم والداخلية والمناجم وغيرها.

ويأتي ذلك على خلفية المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة التي انطلقت في العاصمة المكسيكية مكسيكو الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات

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