مقتل 11 عسكريا في قوات مالي بكمين وسط البلاد

أعلنت القوات المسلحة في مالي عن مقتل 11 من صفوفها وإصابة 10 آخرين في كمين اليوم الخميس استهدف قافلة عسكرية في وسط البلاد.

وذكر الجيش عبر "تويتر" أن سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور القافلة ثم تلا ذلك إطلاق نار كثيف.

وذكر البيان أن 9 من المصابين جروحهم خطيرة وأن الجهود مستمرة لنقلهم من الموقع لتلقي العلاج.

ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت الهجوم، الذي وقع في منطقة تقاتل فيها القوات المالية والفرنسية والأوروبية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مسلحين متشددين لهم صلات بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".

المصدر: "رويترز"