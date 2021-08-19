دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى "تحمل مسؤولياته" عن المهاجرين الجدد من أفغانستان، مشيرا إلى أن تركيا ليست "مستودعا للاجئين".

وقال أردوغان في كلمة له عقب اجتماع الحكومة، يوم الخميس، إن على أوروبا أن تتحمل المسؤولية عن المهاجرين الجدد من أفغانستان أو أي بلد آخر، مضيفا أن هذا أمر "لا مفر منه".

وأضاف أن "تركيا ليست مضطرة وغير مسؤولة أو موكلة لتكون مستودعا للاجئين من أجل فائدة أوروبا".

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وأشار إلى أن تركيا "ليست بلدا يمر منه كل من هب ودب"، مضيفا: "لن نتسامح أبدا مع من لا يلتزم بقوانيننا وأنظمتنا ويتخذ مواقف تثير الفوضى".

ونفى أردوغان صحة المعلومات عن وجود 1.5 مليون مهاجر "غير نظامي" من أفغانستان على أراضي تركيا، قائلا إنها "محض أكاذيب" تروج لها أحزاب المعارضة.

وأكد أن تركيا ستتفاوض مع حركة "طالبان" في حال الضرورة، بعد أن تشكل الحركة حكومة لمناقشة القضايا المشتركة. وأضاف أن تركيا معنية بـ "استقرار وأمن أفغانستان".

المصدر: وكالات