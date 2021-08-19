مسؤول في "طالبان": قادة الحركة يناقشون مستقبل أعضاء قوات الأمن الأفغانية

قال مسؤول في "طالبان" تحدث اليوم الخميس لوكالة "رويترز" إن قادة الحركة بدأوا مناقشة مستقبل أعضاء قوات الأمن الأفغانية.

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وأضاف المسؤول أن قادة وكبار أعضاء الحركة أطلقوا عملية تسجيل كل ما تركته قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أسلحة وذخائر وعتاد.

وأوضح المتحدث، حسب الوكالة، أن الحفاظ على القانون والنظام بين صفوف "طالبان" يمثل الأولوية الأهم حاليا.

وقال المسؤول إنه لا يمكن تحميل "طالبان" مسؤولية الفوضى والقتلى الذين سقطوا في الأيام الماضية في مطار كابول، مع تدافع الناس لمغادرة البلاد بعد سيطرة الحركة على السلطة.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، كثفت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان" انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

المصدر: "رويترز" + وكالات