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البيت الأبيض: نتابع التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونغرس

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البيت الأبيض: نتابع التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونغرس
Reuters SAV
الشرطة الأمريكية أمام مبنى الكابيتول
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه يراقب من كثب التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونغرس، ويتلقى إحاطة من قوات إنقاذ القانون بهذا الشأن.

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وكانت الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقا في بلاغ اليوم الخميس عن وجود عبوة ناسفة محتملة في شاحنة صغيرة خارج مكتبة مبنى الكونغرس، وأخلت المنطقة المحيطة بالمبنى.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المحققين يتواجدون في مكان الحادث ويعملون على تحديد ما إذا كانت العبوة ناسفة قابلة للتفجير.

ويأتي ذلك بعد أشهر من العثور على قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في يناير.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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