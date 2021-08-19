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الشرطة الأمريكية تحقق في احتمال وجود شاحنة مفخخة بالمتفجرات قرب الكونغرس

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الشرطة الأمريكية تحقق في احتمال وجود شاحنة مفخخة بالمتفجرات قرب الكونغرس
Reuters /FW1F/Will Dunham
شرطة أمريكية أمام مبنى الكابيتول
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس، بأن الشرطة الأمريكية تحقق في بلاغ باحتمال وجود متفجرات في شاحنة متوفقة في محيط مكتبة الكونغرس بواشنطن.

وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة على "تويتر" إن قواتها تحقق في "مركبة مشبوهة بالقرب من مكتبة الكونغرس"، فيما تم حث الناس على الابتعاد عن المنطقة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وتأتي هذه الواقعة بعد أشهر من العثور على قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير.

المصدر: وكالات

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