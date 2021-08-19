الشرطة الأمريكية تحقق في احتمال وجود شاحنة مفخخة بالمتفجرات قرب الكونغرس

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس، بأن الشرطة الأمريكية تحقق في بلاغ باحتمال وجود متفجرات في شاحنة متوفقة في محيط مكتبة الكونغرس بواشنطن.

وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة على "تويتر" إن قواتها تحقق في "مركبة مشبوهة بالقرب من مكتبة الكونغرس"، فيما تم حث الناس على الابتعاد عن المنطقة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.



Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

وتأتي هذه الواقعة بعد أشهر من العثور على قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير.

المصدر: وكالات