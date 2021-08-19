إيطاليا.. رجل مسلح بسكين يهاجم ضابطين قرب حدود سويسرا

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن رجلا مجهول الهوية كان مسلحا بسكين أصيب بجروح بليغة بعد أن هاجم ضابطين للشرطة في إقليم لومبارديا قرب حدود سويسرا.

وأكدت وكالة ANSA اليوم الخميس أن الحادث وقع في بلدة لافينا بونتي تريزا، مضيفة أن أحد الضابطين المنخرطين في الحادث أصاب المهاجم بالرصاص في البطن.

وأشارت الوكالة إلى أن منفذ العملية الذي يبلغ من العمر نحو 35 عاما لم يكن بحوزته أي وثائق تحدد هويته، نقل إلى المستشفى بمروحية، غير أن التوقعات بشأن حالته الصحية متشائمة.

المصدر: ANSA