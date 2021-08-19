 
مباشر
عاجل
البنتاغون: الوضع في مطار كابل مستقر وعدد من بواباته مفتوحة الآن

بايدن يعلن أنه وزوجته سيتلقيان جرعة ثالثة تنشيطية من لقاح كورونا

أخبار العالم

بايدن يعلن أنه وزوجته سيتلقيان جرعة ثالثة تنشيطية من لقاح كورونا
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3e3

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وزوجته جيل سيتلقيان جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 لتعزيز مناعتهما ضد فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تعلن التطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا اعتبارا من سبتمبر
الولايات المتحدة تعلن التطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا اعتبارا من سبتمبر

وأضاف بايدن خلال مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي" الإخبارية جرى تسجيلها أمس الأربعاء وبثت اليوم الخميس: "سيحصل كلانا على جرعة تنشيطية".

وقال جو بايدن أمس الأربعاء في البيت الأبيض، إن إدارته تخطط لإتاحة لقاحات كوفيد-19 المعززة لجميع الأمريكيين اعتبارا من 20 سبتمبر، نظرا لارتفاع الإصابات من نوع "دلتا" لفيروس كورونا.

وأشار بايدن (78 عاما)، إلى أنه وزوجته تلقيا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" في ديسمبر العام الماضي، وبعد هذا التاريخ بثلاثة أسابيع تلقوا الجرعة الثانية.

وأمس الأربعاء أعلنت السلطات الصحية الأمريكية بدء التطعيم بجرعة ثالثة معززة من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" اعتبارا من الـ20 من سبتمبر، نظرا "لتراجع فعالية هذين اللقاحين بمرور الوقت".

المصدر: رويترز+"theguardian"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا