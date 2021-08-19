مسؤولة الصحة العالمية في إفريقيا تنتقد جرعات كورونا المعززة

قالت مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إن قرارات الدول الغنية بإطلاق جرعات معززة من اللقاح ضد كورونا "تهدد الوعد بغد أكثر إشراقا لإفريقيا".

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وحذرت مويتي من أنه "في الوقت الذي تخزن فيه بعض الدول الأكثر غنى اللقاحات، فإن هذه الدول تسخر بذلك من عدالة توزيع اللقاحات".

كما حذرت مويتي ومسؤولون صحيون أفارقة آخرون، منهم أعضاء في المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من الجرعات المعززة في الأسابيع الأخيرة، لأن أقل من 2 بالمئة فقط من سكان القارة الإفريقية البالغ عددهم 1.3 مليار شخص تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد–19.

وأشارت إلى أن الظهور الأخير في الحالات المصابة بالفيروس في جميع أنحاء إفريقيا بدأ يستقر وأن المزيد من جرعات اللقاح تصل أخيرا إلى القارة، لكن "إفريقيا تواجه رياحا معاكسة" حيث قررت الدول الغنية مثل الولايات المتحدة إطلاق جرعات معززة.

وأوضحت مويتي أن الوضع في إفريقيا لا يزال "هشا للغاية" حيث أن سلالة "دلتا" الأكثر عدوى تسود الآن في معظم دول القارة البالغ عددها 54 دولة.

وتم تأكيد أكثر من 7.3 مليون حالة إصابة بكورونا، منها أكثر من 186 ألف حالة وفاة، في جميع أنحاء القارة، وتجاهد النظم الصحية الإفريقية لتوفير الأكسجين الطبي وأنواع الرعاية الصحية الأخرى.

وأعلن مسؤولو الصحة الأمريكيون أمس الأربعاء عن خطط لتوزيع جرعات معززة ضد كوفيد–19 لجميع الأمريكيين، وسط تصاعد سلالة دلتا وعلامات على أن فعالية اللقاحات السابقة آخذة في التراجع.

المصدر: "أسوشيتد برس"