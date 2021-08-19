فرنسا: تأمين الطريق بين السفارة ومطار كابل بعد مفاوضات مع "طالبان"

قال جان بابتيست دوليون، المراقب العام لفريق الغارات الفرنسي، إنه تم إجراء مفاوضات مع حركة "طالبان" لتأمين الطريق الرابط بين مقر السفارة الفرنسية في كابل ومطار العاصمة الأفغانية.

وأكد دوليون لقناة RTL أنه تم تأمين الطريق ويجري العمل لإجلاء من كانوا داخل السفارة الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أعلن أنه "تم إجلاء 25 مواطنا فرنسيا و184 أفغانيا من أفغانستان ليل يوم الثلاثاء ووصلوا بالفعل إلى أبو ظبي".

فيما أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، أن بلادها تعمل على تسيير المزيد من الرحلات الجوية من أفغانستان.

المصدر: RT