وزير الدفاع البريطاني: الغرب يبدو ضعيفا في ظل التطورات في أفغانستان

حذر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، من أن سقوط أفغانستان بأكملها تقريبا في قبضة "طالبان" يؤدي إلى إضعاف مواقف الغرب في عيون خصومه الدوليين.

وصرح والاس لهيئة البث البريطانية "بي بي سي" اليوم الخميس: "ثمة شيء يشعرني بعدم الراحة، وهو أن هناك نظاما عالميا الآن يرى فيه خصومنا أن عزيمة الغرب متراخية".

وشدد الوزير البريطاني على أن هناك "أمرا ينبغي أن يقلق الجميع"، قائلا: "إذا كانوا يعتبرون أن الغرب مفكك ولم يعد يمتلك عزيمة، فإن خصومنا مثل روسيا قد يجدون ذلك مشجعا".

وحذر والاس من عواقب التطورات الأخيرة في أفغانستان، موضحا أن "الإسلاميين في كافة أنحاء العالم سيرون فيها انتصارا"، وأن هذه الأحداث "ستشجع الإرهابيين الآخرين".

ويأتي ذلك في ظل تصريحات كبار المسؤولين البريطانيين المتضاربة حول التطورات في أفغانستان.

فقد صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمام البرلمانيين أمس بأن سقوط أفغانستان في قبضة "طالبان" كان متوقعا منذ البداية، على الرغم من أن وتائره باتت مفاجئة، وذلك بعد أن أعلن قائد الجيش البريطاني، الجنرال نيك كارتر، أن قوات المملكة المتحدة تتعاون مع "طالبان" على الأرض وتعتبر أن الحركة "تغيرت"، داعيا إلى "منحها فرصة كي تظهر أنها تستطيع الحكم بطريقة مختلفة".

المصدر: "رويترز"