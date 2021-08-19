فرنسا تدرج بلدين عربيين في قائمة البلدان عالية المخاطر بالنسبة لكورونا
Reuters
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أدرجت فرنسا كلا من المغرب والجزائر في قائمة البلدان التي تصنفها عالية المخاطر فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة رابعة من الإصابات.
ويعني الإجراء الجديد، الذي يبدأ سريانه يوم السبت، أن الوافدين من هذين البلدين العربيين سيتعين عليهم الخضوع لإجراءات بروتوكول صارمة قد تشمل عزلا ذاتيا.
وذكرت سلطات الصحة الفرنسية أن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في وحدات الرعاية المركزة ارتفع أمس الأربعاء ليتجاوز 2000 حالة، وذلك لأول مرة منذ 14 يونيو/ حزيران.
ويضيف انتشار السلالة "دلتا" شديدة العدوى المزيد من الضغوط على المستشفيات بفرنسا.
المصدر: رويترز