بالفيديو.. حرس الحدود البولنديون والبيلاروس يحاصرون مجموعة من المهاجرين على الحدود بين البلدين

أفاد التلفزيون البولندي بأن حرس الحدود في كل من بولندا وبيلاروس حاصروا مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، ومنعوهم من دخول أي من البلدين.

وأضاف أن اللاجئين متواجدون حاليا بالقرب من التجمع السكني "أوسناج غورني"، مشيرا إلى أنهم حاولوا عبور الحدود بشكل غير شرعي.

وشدد التلفزيون على أن المهاجرين الأجانب "يقعون حاليا بالقرب من الحدود البولندية، لكنهم متواجدون رسميا في الأراضي البيلاروسية".

وتدل المعلومات غير الرسمية المتوفرة لدى التلفزيون البولندي على أن هؤلاء المهاجرين متواجدون في هذا المكان منذ عدة أيام وأن السلطات البيلاروسية وافقت على دخول النساء والأطفال إلى أراضيها، لا غير.

من جانبها، نشرت لجنة الحدود البيلاروسية شريط فيديو يظهر مخيما عفويا أقامه اللاجئون في المنطقة المحايدة على الحدود بين البلدين.

وتعلن ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الأونة الأخيرة عن ازدياد عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين بالقرب من حدودها مع بيلاروس.

وقال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك لن تردع بعد سيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. من جانبه فقد أعلن حرس الحدود البيلاروس أكثر من مرة أن ليتوانيا ولاتفيا وبولندا تطرد المهاجرين إلى أراضي بيلاروس باستخدام القوة.

المصدر: نوفوستي