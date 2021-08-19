قتلى وعشرات الجرحى جراء انفجار استهدف مسلمين من الشيعة في باكستان

أكدت الشرطة الباكستانية أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين على الأقل جراء انفجار قوي استهدف مسيرة للمسلمين الشيعة وسط البلاد اليوم الخميس.

وذكرت الشرطة، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت وسط حشد من المشاركين في المسيرة المقامة في مدينة بهاولنجر الواقعة في ولاية البنجاب شرق البلاد.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر سيارات إسعاف تهرع إلى موقع الحادث.

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار أسفر عن زيادة التوترات في المدينة حيث خرج أعداد من المسلمين الشيعة إلى الشوارع احتجاجا على الهجوم ويطلبون القصاص.

يتبع..