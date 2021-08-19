بعد "الجيم" ومدينة الملاهي.. عناصر "طالبان" يأكلون الـ"آيس كريم"

بعد أن ضجت مواقع التواصل بصور ومقاطع مصورة لعناصر "طالبان" وهم يمارسون الرياضة في قاعة جيم بالقصر الرئاسي في كابل ومن ثم يلعبون في مدينة الملاهي. ها هم الآن يتذوقون الـ"آيس كريم".

وقد نشر مراسل قناة TOLOnews صورة لعناصر "طالبان" وهم يحملون الـ"آيس كريم"، وأرفقها بتغريدة: "طالبان تأكل آيس كريم".

وقد اعتبر موقع The Summit، أن عناصر "طالبان" في هذه الصورة يوجهون رسالة ساخرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال: "الرسالة واضحة إنهم لا يخافون من أمريكا تحت قيادة بايدن".

Besides which ice cream flavor he orders, do you think Joe Biden really gets to decide anything himself? pic.twitter.com/RW6WBmCeHI — Brick Suit (@Brick_Suit) August 12, 2021

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيام، تمكنت "طالبان" من السيطرة على كامل المناطق الأفغانية تقريبا، ودخلت القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها من العاصمة الأفغانية.

المصدر: RT