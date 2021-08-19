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"طالبان" تنفي نيتها قطع علاقات أفغانستان بأي دولة بعد سيطرتها على كابل

أخبار العالم

Reuters
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نفت حركة "طالبان" نيتها قطع العلاقات التجارية مع أي دولة أخرى، بعد سيطرتها على العاصمة كابل.

وذكر المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، عبر "تويتر" اليوم الخميس أن الحركة تريد "علاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع جميع الدول".

وتابع: "لم نصرح بقطع العلاقات التجارية مع أي دولة، وما نشر بهذا الخصوص من شائعات فلا صحة لها، ونحن نرد ذلك".

المصدر: RT

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