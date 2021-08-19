تقرير: ضابط إسرائيلي كبير في شرم الشيخ في إطار الاتصالات بين إسرائيل وغزة

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان" بأنه في إطار الاتصالات بين إسرائيل وغزة، خرجت بعثة أمنية من إسرائيل إلى شرم الشيخ وتضم ضابطا كبيرا في الجيش الإسرائيلي.

ونقلت "كان" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه يعتقد بأنه خلال الايام القادمة سيتم استكمال آلية تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وفي حال حدوث ذلك فإن الأمر سيؤدي إلى تبريد التوتر مع القطاع.

هذا ووصل رئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، يوم أمس الأربعاء، إلى إسرائيل واجتمع مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس.

وأعلن في نهاية الاجتماع تخفيض درجة تحذير السفر إلى شواطئ سيناء من درجة 1 إلى 3، لكن التحذير إلى شمال سيناء بقي كما هو، وهذه هي المرة الاولى التي يتم بها تخفيض درجة التحذير منذ 20 عاما.

المصدر: i24news