طشقند: لن يغادر أحد ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان منطقة الترانزيت بالمطار

صرحت وزارة النقل الأوزبكستانية، اليوم الخميس، أنه لن يغادر أحد، من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، منطقة الترانزيت بمطار طشقند الدولي، ولن يخرج أي منهم إلى المدينة.

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وقال ممثل للوزارة في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "نظرا لحقيقة أن مطار طشقند يعمل حاليا في نظام الترانزيت، لا يُسمح للمسافرين من أفغانستان بالتنقل في جميع أنحاء المطار. ولن يخرج أحد من الذين تم إجلاؤهم، إلى المدينة، قبل أن يأخذهم الجانب الألماني بواسطة رحلات الركاب من طشقند".

وأضاف أن الإجلاء باستخدام الجسر الجوي بين كابل وطشقند سيتواصل قبل تطبيع الأوضاع في أفغانستان.

وذكر المصدر أن "أوزبكستان قد قدمت طائراتها لإجلاء الأجانب بطلب من السفارة الألمانية في هذه الجمهورية".

وتواصل ألمانيا في الوقت الراهن عملية إجلاء مواطنيها وبعض الأفغان من كابل.

وتلعب طشقند نقطة ترانزيت في حلقة إجلاء الجنود الألمان. وتتجه إليها من كابل الطائرات العسكرية. وتم نقل الألمان والأفغان من طشقند إلى ألمانيا سابقا على متن الطائرات التابعة لشركة "Lufthansa" الجوية الألمانية. وصباح اليوم الخميس أوصلت طائرة تابعة لشركة "Uzbekistan Airways" نحو 240 راكبا تم إجلاؤهم سابقا من أفغانستان من طشقند إلى مدينة فرانكفورت الألمانية.

وإضافة إلى ذلك تقدم السلطات الأوزبكستانية مساعدة للمواطنين الألمان والأفغان العاملين في السفارة الألمانية لدى كابل في إجلائهم من أفغانستان.

ومن المتوقع أن تغلق السلطات الأوزبكستانية ابتداء من اليوم الخميس قسم مطار طشقند المخصص للخطوط الجوية المحلية، من أجل تنظيم رحلات إجلاء الأجانب واللاجئين من أفغانستان.

المصدر: نوفوستي