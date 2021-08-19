وسائل إعلام: "طالبان" تقتل حاكم ولاية لوكر السابق

أفادت وسائل إعلام بأن مسلحي حركة "طالبان" قتلوا قيوم رحيمي، حاكم ولاية لوكر السابق في وسط أفغانستان.

وأكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، نقلا عن مصادر محلية، صحة الأنباء عن مقتل الحاكم السابق، مشيرة إلى أن المسلحين اقتحموا منزله وأخرجوه إلى الشارع عنوة وقتلوه بالرصاص.

وذكر بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن شقيق الحاكم السابق، سلام رحيمي، قتل أيضا.

#فوری: برخی منابع ادعا کرده اند که #طالبان عبدالقیوم رحیمی والی لوگر را چهار روز پس از دستگیری اعدام‌کرده اند.#BREAKING: Some sources say #Taliban killed Abdul Qayum Rahimi, the governor of #Logar province 4 days after he was surrendered to them.#Taliban#Kabul#Afghanistanpic.twitter.com/XG0tey3f3m — Vatan Today (@vatantoday) August 19, 2021

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من استسلام رحيمي إلى "طالبان".

وكانت "طالبان" قد تعهدت بعد سيطرة مسلحيها على العاصمة كابل الأحد الماضي بأنها لن تعاقب خصومها السابقين، وأعلنت العفو العام عن المسؤولين في الحكومة المنهارة.

المصدر: "سبوتنيك" + نشطاء في "تويتر"