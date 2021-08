وسائل إعلام: "طالبان" تقتل حاكم ولاية لوكر السابق

#فوری: برخی منابع ادعا کرده اند که #طالبان عبدالقیوم رحیمی والی لوگر را چهار روز پس از دستگیری اعدام‌کرده اند.#BREAKING: Some sources say #Taliban killed Abdul Qayum Rahimi, the governor of #Logar province 4 days after he was surrendered to them.#Taliban#Kabul#Afghanistanpic.twitter.com/XG0tey3f3m