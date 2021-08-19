 
مباشر
عاجل
لافروف: نرحب بدعوة طالبان لإطلاق الحوار السياسي ونشجع الأطراف الأفغانية على تحقيق ذلك

وسائل إعلام: "طالبان" تقتل حاكم ولاية لوكر السابق

أخبار العالم

وسائل إعلام:
AP Rahmat Gul
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3ap

أفادت وسائل إعلام بأن مسلحي حركة "طالبان" قتلوا قيوم رحيمي، حاكم ولاية لوكر السابق في وسط أفغانستان.

وأكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، نقلا عن مصادر محلية، صحة الأنباء عن مقتل الحاكم السابق، مشيرة إلى أن المسلحين اقتحموا منزله وأخرجوه إلى الشارع عنوة وقتلوه بالرصاص.

وذكر بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن شقيق الحاكم السابق، سلام رحيمي، قتل أيضا.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من استسلام رحيمي إلى "طالبان".

وكانت "طالبان" قد تعهدت بعد سيطرة مسلحيها على العاصمة كابل الأحد الماضي بأنها لن تعاقب خصومها السابقين، وأعلنت العفو العام عن المسؤولين في الحكومة المنهارة.

المصدر: "سبوتنيك" + نشطاء في "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا