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تركمانستان تفتح أجواءها لإجلاء الأجانب من أفغانستان

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تركمانستان تفتح أجواءها لإجلاء الأجانب من أفغانستان
Sputnik
علم تركمانستان
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أفادت المكتب الصحفي لوزارة الخارجية التركمانستانية أن سلطات البلاد قررت فتح أجوائها لإجلاء المواطنين الأجانب من أفغانستان.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الخميس: "من المعروف أن عددا من البلدان بدأت في الوقت الراهن إجلاء مواطنيها المتواجدين في أفغانستان. وبهذا الصدد تفتح تركمانستان، تنفيذا لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك المتأتية من أحكام القانون الإنساني الدولي، أجواءها لنقل فئة الأشخاص المذكورة أعلاه على متن طائرات أجنبية".

واستولت حركة "طالبان" على البلاد يوم الأحد وأعلنت عن "إنهاء الحرب" في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية. من جانبه أعلن نائب الرئيس عمر الله صالح أنه يعتبر رئيسا مؤقتا للبلاد وفق الدستور، داعيا لمقاومة طالبان. وتقوم الدول الغربية بإجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من أفغانستان.

المصدر: نوفوستي

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