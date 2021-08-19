رئيس الوزراء الإثيوبي يشكر تركيا على دعمها لبلاده

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بدور تركيا والدعم الذي قدمته لأثيوبيا وشعبها والتعاون مع إثيوبيا والوقوف إلى جانبها في "الأوقات الحرجة".

وقال أبي عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر"، "عدنا د إلى الوطن بعد قضاء وقت ثمين مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. إثيوبيا لن تنسى أبدا التعاون في الفترة الحرجة الذي قدمه لنا شعب وحكومة تركيا".

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Back home after having a precious time with His Excellency, President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. #Ethiopia will never forget the critical time cooperation the people and government of Turkey extended to us. pic.twitter.com/D5q1z4cKgE — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 18, 2021

وأوضح رئيس آبي أحمد، في مؤتمر صحفي مشترك عقده، أمس الأربعاء، في أنقرة خلال زيارة رسميةإلى تركيا، أن لتركيا وإثيوبيا حضارتين غنيتين بالثقافة والتاريخ، وأن أسسهما تعود إلى القرن السادس عشر.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس متينة من الاحترام والثقة المتبادلين، فضلا عن التعاون من أجل التطوير والتنمية المشتركة.

المصدر: صفحة رئيس الوزراء الاثيوبي على تويتر