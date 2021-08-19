 
مباشر

العثور على أشلاء لاعب في منتخب شباب أفغانستان لكرة القدم بطائرة نقل عسكرية أمريكية

أخبار العالم

العثور على أشلاء لاعب في منتخب شباب أفغانستان لكرة القدم بطائرة نقل عسكرية أمريكية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3a8

ذكر الصحفي "بابك تاجواي" أن لاعبا في منتخب أفغانستان الشبابي لكرة القدم يدعى، زكي أنوري، لقي مصرعه  أثناء محاولته الفرار من البلاد داخل تجويف بطائرة نقل عسكرية أمريكية.

إقرأ المزيد
المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة: أصدقاؤنا وحلفاؤنا لا يتدلون من الطائرات
المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة: أصدقاؤنا وحلفاؤنا لا يتدلون من الطائرات

وكتب الصحفي على حسابه في "تويتر" يقول : "حزين جدا لسماع أن أحد الشباب الذين حاولوا مغادرة كابل من خلال  التعلق  بتجويف عجلات طائرة النقل (C-17A) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، كان قبل أيام قليلة لاعبًا في فريق كرة القدم الوطني للشباب في أفغانستان، زكي أنوري، عُثر على أشلاء جثته في تجويف العجلات".

وكان الوضع في أفغانستان قد تفاقم بشكل خاص في العشرة أيام الأولى من أغسطس ، حين صعّدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية. وفي 15 أغسطس، دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي.

وأعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم ليلة 16 أغسطس، أن الحرب في أفغانستان انتهت، وسيتضح في المستقبل القريب شكل الحكومة في البلاد.

ويسيطر مسلحو طالبان حاليا على جميع المعابر الحدودية البرية في أفغانستان. ويجري إجلاء الموظفين الأجانب والأفغان العاملين في البعثات الدبلوماسية الأجنبية عبر المطار الوحيد في كابول، والذي لا زالت تسيطر عليه قوات الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى.

المصدر: تويتر "Babak Taghvaee"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا