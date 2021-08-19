العثور على أشلاء لاعب في منتخب شباب أفغانستان لكرة القدم بطائرة نقل عسكرية أمريكية

ذكر الصحفي "بابك تاجواي" أن لاعبا في منتخب أفغانستان الشبابي لكرة القدم يدعى، زكي أنوري، لقي مصرعه أثناء محاولته الفرار من البلاد داخل تجويف بطائرة نقل عسكرية أمريكية.

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وكتب الصحفي على حسابه في "تويتر" يقول : "حزين جدا لسماع أن أحد الشباب الذين حاولوا مغادرة كابل من خلال التعلق بتجويف عجلات طائرة النقل (C-17A) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، كان قبل أيام قليلة لاعبًا في فريق كرة القدم الوطني للشباب في أفغانستان، زكي أنوري، عُثر على أشلاء جثته في تجويف العجلات".

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF's C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan's National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 18, 2021

وكان الوضع في أفغانستان قد تفاقم بشكل خاص في العشرة أيام الأولى من أغسطس ، حين صعّدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية. وفي 15 أغسطس، دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي.

وأعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم ليلة 16 أغسطس، أن الحرب في أفغانستان انتهت، وسيتضح في المستقبل القريب شكل الحكومة في البلاد.

ويسيطر مسلحو طالبان حاليا على جميع المعابر الحدودية البرية في أفغانستان. ويجري إجلاء الموظفين الأجانب والأفغان العاملين في البعثات الدبلوماسية الأجنبية عبر المطار الوحيد في كابول، والذي لا زالت تسيطر عليه قوات الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى.

المصدر: تويتر "Babak Taghvaee"