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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في هايتي إلى 2189 قتيلا

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في هايتي إلى 2189 قتيلا
Reuters
المصابون جراء الزلزال في هايتي
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أفادت دائرة الحماية المدينة في هايتي أن حصيلة ضحايا الزلزال الأخير في البلاد ارتفعت إلى 2189 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح.

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وأضافت الدائرة أنه تم تسجيل 1832 قتيلا في مقاطعة الجنوب و218 قتيلا في مقاطعة غراند أنس و137 قتيلا في مقاطعة نيب.

ووقع في هايتي صباح 14 أغسطس الجاري زلزال بقوة 7,2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 125 كيلومترا غربي العاصمة بورت أوبرنس. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد. كما أعلنت حدادا وطنيا على ضحايا الزلزال لمدة 3 أيام.

المصدر: RT

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