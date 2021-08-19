صحيفة: جهود إيطالية لتنظيم قمة لـ(G20) حول أفغانستان

قالت وسائل إعلام إيطالية إن رئيس الوزراء، ماريو دراغي، يعمل على تنظيم قمة لمجموعة العشرين (G20)، لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابول.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن إيطاليا تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع المحتمل قبل القمة المقررة في روما في أكتوبر المقبل.

وكان دراغي أكد في بيان يوم الإثنين، أن "إيطاليا ملتزمة بحماية جميع المواطنين الأفغان الذين ساعدوا بعثة روما في أفغانستان"، مبينا أن "روما تعمل مع شركاء أوروبيين لإيجاد حل للأزمة في أفغانستان يحمي حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة".

هذا وأعلن البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اتفقا على عقد اجتماع افتراضي لزعماء مجموعة السبع (G7) الأسبوع المقبل لمناقشة وضع استراتيجية ونهج مشتركين، حول أفغانستان.

المصدر: "رويترز" + RT