شركات الطيران الأمريكية تستطيع إجلاء الناس من كابل بشرط!

أفادت وكالة رويترز أن دائرة الطيران الفدرالية الأمريكية سمحت للشركات الجوية الأمريكية بتنفيذ رحلات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل، بشرط أخذ موافقة مسبقة من البنتاغون.

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وأشارت الدائرة إلى أن "شركات الطيران الأمريكية لا يمكنها القيام برحلات جوية إلى كابل دون موافقة مناسبة بسبب غياب خدمات مراقبة الحركة الجوية على الارتفاعات العالية".

واستولت حركة "طالبان" على البلاد يوم الأحد وأعلنت عن "إنهاء الحرب" في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية. من جانبه أعلن نائب الرئيس عمر الله صالح أنه يعتبر رئيسا مؤقتا للبلاد وفق الدستور، داعيا لمكافحة طالبان. وتقوم الدول الغربية بإجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من أفغانستان.

المصدر: تاس