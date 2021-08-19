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ترامب: روسيا والصين ستستفيدان من المروحيات والدبابات الأمريكية المتروكة في أفغانستان

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ترامب: روسيا والصين ستستفيدان من المروحيات والدبابات الأمريكية المتروكة في أفغانستان
AFP Thomas WATKINS
مروحية أمريكية الصنع من نوع "بلاك هوك" تابعة للقوات الأفغانية في قندهار (صورة من الأرشيف)
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أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ثقته بأن روسيا والصين ستستفيدان من المعدات العسكرية الأمريكية المتروكة في أفغانستان.

وانتقد ترامب الرئيس جو بايدن لعدم قيام القوات الأمريكية بسحب أو تدمير النماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية، التي وقعت في أيدي "طالبان".

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وقال في حديث لقناة "نيوزماكس تي في": "لديهم الآن مروحيات "بلاك هوك"، ودبابات قتالية، أفضل الدبابات في العالم. وستستفيد منها روسيا والصين اللتان ستقومان باستنساخها".

وأضاف: "أنا متأكد أنهم سيزودون بها جميع خصوم الولايات المتحدة لينظموا إنتاج النسخ الرخيصة منها"، مضيفا أن هذا "أمر مخز" بالنسبة لأمريكا.

المصدر: نوفوستي

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