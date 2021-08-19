البرازيل.. 1064 وفاة و41714 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1064 وفاة و41714 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 571662، فيما عدد الإصابات 20457897.

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وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند، والمركز الثاني من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"