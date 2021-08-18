خبير: 80% من سكان جنوب إفريقيا أصيبوا بكورونا

قال كبير خبراء التخمين في أكبر شركة تأمين صحي في إفريقيا إن ما يصل إلى 4 من كل 5 من سكان جنوب إفريقيا ربما يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا.

ويشير ذلك إلى أن البلاد قد تكون واحدة من أكثر دول العالم تضررا بالمرض، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء يوم الأربعاء.

واستند إميل ستيب خبير التخمين في مؤسسة "ديسكفري هيلث" في حساباته إلى معدل وفيات الحالات المصابة بكورونا في البلاد والوفيات الزائدة، وهو مقياس لعدد الوفيات مقارنة بالمتوسط التاريخي.

ويعتقد أنها تقدم صورة أكثر دقة لتأثير الجائحة من حصيلة الوفيات الرسمية.

ويعتبر معدل الإصابة الذي قدره ستيب بما بين 70% و80% مرتفعا بالمعايير العالمية ويمكن أن يدفع جنوب إفريقيا إلى ما يسمى بمناعة القطيع، والتي تقدرها جمعية الأمراض المعدية الأمريكية بما بين 80% و90%.

المصدر: د ب أ