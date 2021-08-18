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استثمارات ضخمة في تركيا.. الرئيس أردوغان يكشف عن تطورات إيجابية بين أنقرة والإمارات

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استثمارات ضخمة في تركيا.. الرئيس أردوغان يكشف عن تطورات إيجابية بين أنقرة والإمارات
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محادثات مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، إن أنقرة وأبو ظبي تمكنتا من إحراز بعض التقدم بعد اتصالات الأشهر الأخيرة.

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وأضاف أردوغان أنه ناقش مع الجانب الإماراتي الاستثمار في تركيا وأشار إلى أن تقدم المحادثات بصورة جيدة يعني أن الإمارات ستحظى "باستثمارات ضخمة" في تركيا.

وتابع: "منفتحون على لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

المصدر: وكالات

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