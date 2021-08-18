الصحة العالمية: البشرية معرضة للخطر لدرجة كبيرة

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بأن البشرية معرضة للخطر إلى درجة كبيرة في الوقت الراهن، حيث تواجه وباء فيروس كورونا وحالات طارئة أخرى.

وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الأربعاء: "في الحقيقة لم أر أبدا مثل هذا العدد من الحالات الطارئة في آن واحد. وهذه المرحلة يميزها تعرضنا للخطر إلى درجة كبيرة".

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وأشار إلى أن البشرية تواجه الآن أزمة المناخ والكوارث الطبيعية والنزاعات ووباء فيروس كورونا.

وأضاف أنه يتعين على الدول التي كانت تميل إلى الانعزال، أن تتعاون مع الدول الأخرى.

المصدر: تاس