بينيت يزور واشنطن الأسبوع القادم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الـ26 من أغسطس الحالي، "في زيارة تعكس العلاقات المتينة بين حكومتي وشعبي البلدين".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "زيارة بينيت ستعزز العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعكس العلاقات المتينة بين حكومتي البلدين وبين الشعبين، كما تشدد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".

وأضاف: "بايدن وبينت سيبحثان القضايا الحاسمة المتعلقة بالأمن الإقليمي والعالمي بما في ذلك إيران. كما أن هذه الزيارة ستكون فرصة لبحث جهود دعم السلام والأمن وإزدهار الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأهمية العمل باتجاه تحقيق الأمن والسلام في المنطقة".

بدوره، قال بينيت في مؤتمر صحفي "نتوقع الوصول إلى واشنطن نهاية أغسطس لعقد اجتماع مهم مع الرئيس بايدن سيركز على إيران".

وأضاف "سنركز على شراكة تستهدف كبح أنشطة إيران الإقليمية السلبية والمزعزعة للاستقرار وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والإرهاب ومنع اقترابها من اختراق الحاجز النووي".

المصدر: RT + "رويترز"