فرنسا.. مقتل شخصين بحريق غابات قرب سان تروبيه (فيديو)

أعلنت السلطات الفرنسية أن حريق غابات اندلع في التلال الواقعة خلف منتجع سان تروبيه في الريفيرا الفرنسية يوم الاثنين ولا يزال مستعرا، حيث قتل شخصان على الأقل ولم تحص الأضرار بعد.

ويكافح نحو 1100 من رجال الإطفاء وطائرات متخصصة لإخماد النيران التي أتت على آلاف الهكتارات من الغابات وأجبرت الألوف على إخلاء منازلهم ومخيماتهم.

ولم يتسن لرجال الإطفاء حتى الآن احتواء الحريق بسبب الرياح القوية التي تؤجج ألسنة اللهب عبر منظر طبيعي وكأنه برميل بارود، واندلعت حرائق جديدة في عدة مناطق الأربعاء.

واندلع الحريق في محمية بلين دو مور الطبيعية التي تبعد نحو 50 كيلو مترا عن سان تروبيه.

وقالت وزيرة الدولة للتنوع البيئي بيرانجير أبا إن الحريق اجتاح نصف المحمية مما تسبب في خسارة لا يمكن تعويضها في التنوع البيولوجي.

وقال الحاكم المحلي إيفنس ريتشارد في مؤتمر صحفي "نتعشم أن تهدأ الأوضاع الليلة لكن ما من ضمانات".

وأضاف أن شخصين قتلا وأصيب 24 بينهم خمسة من رجال الإطفاء، مشيرا إلى أن الوقت ما زال مبكرا لمن تم إجلاؤهم كي يعودوا إلى ديارهم أو إلى أماكن عطلاتهم.

وغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتجعه الصيفي القريب الثلاثاء ليوجه الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم.

واجتاحت موجات طقس قاسية أجزاء كبيرة من منطقة البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة حيث شبت حرائق غابات في إسبانيا واليونان وتركيا لتثير تساؤلات بشأن الاحتباس الحراري ومدى استعداد الدول لمواجهته.

المصدر: رويترز