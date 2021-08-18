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ظريف: واشنطن والناتو احتلا أفغانستان لمصالحهما الخاصة وعليهما دفع تعويضات

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ظريف: واشنطن والناتو احتلا أفغانستان لمصالحهما الخاصة وعليهما دفع تعويضات
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الأحداث في أفغانستان أثبتت أن الأمريكيين وحلف الناتو احتلا أفغانستان وأماكن أخرى فقط من أجل تحقيق مصالحهما الخاصة.

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وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب ظريف: "على الرغم من كل حديثهم عن الديمقراطية والحرب على الإرهاب، فإن الأحداث في أفغانستان وتصريحات مسؤولي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تثبت أنهم قاموا بغزو واحتلال أفغانستان وأماكن أخرى فقط من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة - لكنهم لم يتمكنوا حتى من تحقيق ذلك".

أضاف أن "الولايات المتحدة والناتو ملزمان الآن بشكل واضح بالتعويض".

المصدر: RT

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