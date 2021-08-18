ظريف: واشنطن والناتو احتلا أفغانستان لمصالحهما الخاصة وعليهما دفع تعويضات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الأحداث في أفغانستان أثبتت أن الأمريكيين وحلف الناتو احتلا أفغانستان وأماكن أخرى فقط من أجل تحقيق مصالحهما الخاصة.

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وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب ظريف: "على الرغم من كل حديثهم عن الديمقراطية والحرب على الإرهاب، فإن الأحداث في أفغانستان وتصريحات مسؤولي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تثبت أنهم قاموا بغزو واحتلال أفغانستان وأماكن أخرى فقط من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة - لكنهم لم يتمكنوا حتى من تحقيق ذلك".

أضاف أن "الولايات المتحدة والناتو ملزمان الآن بشكل واضح بالتعويض".

For all their talk of democracy & War on Terror, events in Afghanistan & statements by US & NATO officials prove:



They invaded & occupied Afghanistan & elsewhere ONLY to pursue their own interests—but couldn't even achieve that.



US/NATO now have clear obligation to compensate. pic.twitter.com/ZVG2d7PhyN — Javad Zarif (@JZarif) August 18, 2021

المصدر: RT