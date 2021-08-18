نتنياهو: رفضت اقتراحا أمريكيا لتطبيق النموذج الأفغاني على الفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إنه رفض في وقت سابق الاقتراح الأمريكي تطبيق النموذج الأفغاني على الفلسطينيين.

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وذكر نتنياهو أن "الولايات المتحدة الأمريكية عرضت عليه تطبيق النموذج الأفغاني على الفلسطينيين" مشيرا إلى أنه اتصل به وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري عام 2013 ودعاه إلى "زيارة سرية لأفغانستان ليرى كيف أنشأت الولايات المتحدة قوة عسكرية محلية قادرة على محاربة الإرهاب بمفردها".

وأشار نتنياهو إلى أن الرسالة كانت واضحة، وقال: "النموذج الأفغاني هو النموذج الذي تسعى الولايات المتحدة أيضا لتطبيقه على القضية الفلسطينية".

وتابع: "رفضت العرض بأدب وتوقعت أنه بمجرد مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان سينهار كل شيء" مضيفا " ولسوء الحظ هذا ما حدث اليوم لقد غزا نظام إسلامي متطرف أفغانستان وسيحولها إلى دولة إرهابية تعرض السلام العالمي للخطر".

ولفت نتنياهو إلى أنه توقع "سنحقق نفس النتيجة إذا سلمنا السيطرة على الوطن للفلسطينيين لا سمح الله لن يقيم الفلسطينيون في سنغافورة سيقيمون دولة إرهابية في الضفة الغربية" وقال إن "الاستنتاج واضح العقيدة الصحيحة هي التي أتبناها يجب ألا نثق بالآخرين لضمان سلامتنا، يجب أن ندافع عن أنفسنا ضد أي تهديد".

وخلص نتنياهو في تدوينته إلى أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت وشريكه يائير لابيد، "اتفقا على سياسة لا مفاجآت مع إيران، وهي سياسة خطيرة تقيد حرية إسرائيل في العمل".

وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "من دواعي استيائنا أن الحكومة تفعل العكس تماما بطريقة تعرض أمننا ووجودنا للخطر".

المصدر: i24news