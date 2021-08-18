تايلاند ستسمح للذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V" بدخول منتجعاتها

قالت السفارة الروسية في تايلاند، إن سلطات بانكوك سمحت من حيث المبدأ للذين تم تطعيمهم باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" بدخول مناطق سياحية معينة من البلاد.

وذكرت السفارة، في تغريدة على تويتر اليوم، أن سلطات تايلاند وعدت بأنها ستعلن لاحقا عن التوقيت.

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وأضافت السفارة: "فيما يتعلق بالأسئلة الواردة حول ما إذا كان سيسمح للروس الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك V، بدخول مناطق سياحية معينة في تايلاند، نود الإشارة إلى أنه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد في تايلاند، وافقت في جلستها يوم 16 أغسطس الجاري، ومن حيث المبدأ على ضم لقاح سبوتنيك V، إلى قائمة اللقاحات التي يسمح لمن تم تطعيمه بها ويحمل شهادة رسمية بذلك، بدخول تايلاند في إطار برنامج sandbox".

ونوهت السفارة، بأن الهيئات الرسمية في هذه الدولة، تعمل في الوقت الراهن لصياغة التفاصيل وتحديد توقيت دخول القرار المذكور حيز التنفيذ".

وستقوم وكالة السياحة في تايلاند، على الموقع الإلكتروني، بنشر وتحديث المعلومات التفصيلية حول المناطق السياحية المتاحة في تايلاند، وكذلك إجراءات الدخول.

المصدر: نوفوستي